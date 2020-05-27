Стало известно время наступления месяца Мухаррам

В этом году месяц Мухаррам в Азербайджане приходится на август месяц по григорианскому календарю.

Как передает Day.Az, сотрудник Управления мусульман Кавказа Вусал Джахангирли сказал, что в этом году первый день месяца Мухаррам в нашей стране приходится на 21 августа по григорианскому календарю.

Десятый день месяца Мухаррам - Ашура - будет отмечаться 30 августа.

Конец месяца Сафар, который наступает после месяца Мухаррам, приходится на 17 октября этого года.

Таким образом, с 18 октября можно будет проводить свадьбы и другие торжества.

Сотрудник УМК также сообщил, что в этом году Гурбан байрамы приходится на 31 июля.