https://news.day.az/society/1238853.html Стало известно время наступления месяца Мухаррам
Стало известно время наступления месяца Мухаррам
В этом году месяц Мухаррам в Азербайджане приходится на август месяц по григорианскому календарю.
Как передает Day.Az, сотрудник Управления мусульман Кавказа Вусал Джахангирли сказал, что в этом году первый день месяца Мухаррам в нашей стране приходится на 21 августа по григорианскому календарю.
Десятый день месяца Мухаррам - Ашура - будет отмечаться 30 августа.
Конец месяца Сафар, который наступает после месяца Мухаррам, приходится на 17 октября этого года.
Таким образом, с 18 октября можно будет проводить свадьбы и другие торжества.
Сотрудник УМК также сообщил, что в этом году Гурбан байрамы приходится на 31 июля.
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