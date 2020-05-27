В Азербайджане назвали условие, при котором таксисты могут заниматься междугородними пассажироперевозками

В Азербайджане такси, не имеющие прозрачных перегородок, не могут заниматься междугородними пассажироперевозками, сообщает Day.Az со ссылкой на заведующую сектором по связям с общественностью Госслужбы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нуриду Аллахъярову.

По ее словам, установка прозрачных перегородок в салонах автобусов и такси регионов находится на завершающем этапе: "В регионах продолжаются акции просветительского и информационного характера о необходимых мерах против коронавирусной инфекции. Гражданам предоставляется информация, напоминающая о важности соблюдения социальной дистанции, использовании медицинских масок и перчаток. Инспекторы Службы обеспечивают пассажиров масками на остановках и в автобусных салонах. Такси, не имеющим прозрачных перегородок, не разрешается заниматься междугородними пассажироперевозками, исключая регионы, входящие в "оранжевую" зону".