Установлена личность лиц, организовавших собачьи бои в Сумгайыте.

Как передает Day.Az, пресс-секретарь Министерства внутренних дел полковник Эхсан Захидов сообщил Qafqazinfo, что установлены личности людей на видео, распространенных в социальных сетях: "Ведутся расследования. У этих лиц были взяты объяснительные. На данный момент ведется работа, чтобы дать их действиям правовую оценку и привлечь к ответственности. Как только будет принято окончательное решение, общественность будет проинформирована об этом".

Ранее сообщалось о том, что человек по имени Матлаб организовал собачьи бои на ферме "Питбуль" в Сумгайыте. Предположительно, собак накачивают наркотиками и заставляют драться до смерти. Отмечается, что они даже отлавливают бродячих собак и бросают их перед бойцовыми собаками. После того, как питбуль убивает бездомную собаку, его тело расчленяют и скармливают молодняку.