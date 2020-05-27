В Уджаре убили огромную гюрзу

Жители села Юхары Шильйан Уджарского района убили на территории, именуемой Кюдюрю, огромную гюрзу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, длина змеи составляла почти два метра.

Стало известно, что на территории Кюдюрю обитает несколько видов змей. В советское время это было излюбленным местом змееловов. Змей также вылавливали жители села Юхары Шильйан. Это сокращало популяцию гюрзы. Однако со временем совхозы пришли в упадок, и змеи вновь активизировались.