https://news.day.az/society/1238898.html В Азербайджане выявлено 165 случев инфицирования коронавирусом, 78 вылечившихся, двое скончались
В Азербайджане выявлено 165 случев инфицирования коронавирусом, 78 вылечившихся, двое скончались
В Азербайджане выявлено 165 случев инфицирования коронавирусом, 78 вылечившихся, двое скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
Скончались два гражданина 1949 и 1957 годов рождения.
На сегодня в стране выявлено 4 568 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались 2 897, скончались 54 человека.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 617 человек, из которых состояние 49 оценивается как тяжелое, 63 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 280 663 теста.
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