https://news.day.az/society/1238917.html В Азербайджане обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков
В Азербайджане обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков
Обнародовано расписание школьных занятий на 28 мая в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство.
Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке минобразования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы.
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