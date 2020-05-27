Чартерным рейсом из Москвы в Баку возвращены 175 граждан Азербайджана

Сегодня чартерным рейсом Национального авиаперевозчика из Москвы в Баку были доставлены 175 граждан Азербайджана,

Об этом передает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Прибывшие пассажиры после рейса были отправлены на карантин.

Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.