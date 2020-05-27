https://news.day.az/society/1238947.html Чартерным рейсом из Москвы в Баку возвращены 175 граждан Азербайджана - ФОТО
Чартерным рейсом из Москвы в Баку возвращены 175 граждан Азербайджана - ФОТО
Сегодня чартерным рейсом Национального авиаперевозчика из Москвы в Баку были доставлены 175 граждан Азербайджана,
Об этом передает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-службу AZAL.
Прибывшие пассажиры после рейса были отправлены на карантин.
Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.
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