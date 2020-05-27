Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в Хачмазе
По факту инцидента между Вусалом Керимовым и Нариманом Юсифовым в Хачмазском районе возбуждено уголовное дело,
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Согласно информации, в Хачмазской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (умышленное покушение на убийство) Уголовного кодекса.
Каримов был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию, назначены соответствующие экспертизы.
В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия.
Напомним, что житель села Узуноба Хачмазского района Вусал Агарахим оглы Керимов, 1974 года рождения, в результате конфликта с жителем села Гусарчай Хачмазского района Юсифовым Нариманом Ибрагимшах оглы, 1985 года рождения, облил его бензином и поджег. Получивший тяжелые ожоги Юсифов был госпитализирован.
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