Трогательное поздравление азербайджанских школьников с Днем Республики – 28 мая

Родной Азербайджан, мы гордимся тобой! Мы любим тебя! С днем рождения тебя, наша родная и любимая Республика! Мы вечно будем воспевать тебя и признаваться тебе в любви также, как сегодня! И с каждым годом наша любовь становится все сильнее и сильнее! Живи,родной Азербайджан, процветай, наша Родина! А мы всегда будем гордиться тобой!

Такими словами подписали свой видеоролик ученики 3 f класса школы №189-190 города Баку. Классный руководитель - Нигяр Фигарова, прадед которой Мамедюсиф Джафаров был одним из основателей Азербайджанской Демократической Республики, министром торговли и промышленности и иностранных дел, последний заместитель спикера парламента.

28 мая 1918 года на заседании Национального Совета Азербайджана был принят Акт о независимости Азербайджана. В этот день была создана первая на мусульманском Востоке парламентская республика - Азербайджанская Демократическая Республика (АДР), в стране были учреждены государственные институты, многопартийная система, парламент, граждане обладали равными правами независимо от этнической принадлежности, пола, религии и социального положения. АДР стала первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины получили избирательные права. Создание Национальной армии, объявление азербайджанского языка государственным языком, учреждение гимна, флага и герба страны открыли новую славную страницу в истории Азербайджана. К сожалению, 28 апреля 1920 г. 11-я Красная армия большевиков оккупировала Баку, и республика пала. В 1991 году после восстановления своей независимости азербайджанский народ, следуя идеалам АДР, создал на основе этого исторического наследия новое независимое государство, развивающееся и имеющее успех во всех сферах жизнедеятельности. День Республики - день восстановления государственной независимости - с 1990 года отмечается как государственный праздник.