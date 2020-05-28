В Азербайджан приходит жара - завтра будет 37 градусов

В Баку и на Абшеронском полуострове 29 мая ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами туман, ветер умеренный южный,

Об этом передает в четверг Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-20, днем - 25-30, в Баку ночью - 18-20, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана 29 мая преимущественно без осадков, однако в некоторых предгорных районах ожидаются грозы, дожди, есть вероятность выпадения града.

Утром ожидается туман, ветер умеренный западный. Температура воздуха ночью - 15-20, днем - 32-37, в горах ночью - 7-12, днем - 15-20 градусов тепла.