Названо число абитуриентов, подавших заявления в вузы

Обнародовано число абитуриентов, подавших заявления в вузы.

Как сообщили АПА в Государственном экзаменационном центре, число абитуриентов, подавших заявления, на сегодняшний день составляет 71 888, передает Day.Az.

По I-IV группам подали заявления 61 882 абитуриента. Из них 56 475- это азербайджанский сектор, 5 407 - русский сектор.

По I группе подали заявления 26 111 человек (23 869- азербайджанский сектор, 2 242 - русский сектор), по II группе - 11 521 человек (10 359 - азербайджанский сектор, 1 162 русский сектор), по III группе - 19 685 человек (18 272 - азербайджанский сектор, 1 413 русский сектор), по IV группе - 4 565 (3 975 - азербайджанский сектор, 590 русский сектор).

Число прошедших регистрацию по V группе - 45 976 человек, из них 42 849 - это азербайджанский сектор, 3 127- русский сектор.