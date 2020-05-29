Вот сколько человек подали документы в колледжи

Обнародовано число учащихся, подавших заявления для приема в средние специальные учебные заведения на базе полного среднего образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, подали заявления 47 734 человека (45 282 человека - азербайджанский, 2 452 человека - русский сектор).