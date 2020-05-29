https://news.day.az/society/1239314.html Вот сколько человек подали документы в колледжи - ПОДРОБНОСТИ
Вот сколько человек подали документы в колледжи - ПОДРОБНОСТИ
Обнародовано число учащихся, подавших заявления для приема в средние специальные учебные заведения на базе полного среднего образования.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, подали заявления 47 734 человека (45 282 человека - азербайджанский, 2 452 человека - русский сектор).
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