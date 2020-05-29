Александр Гудков озвучил трогательный монолог хирурга-азербайджанца, борющегося с COVID-19

В рамках проекта известные российские артисты и музыканты читают реальные монологи медиков, борющихся с коронавирусом; цели проекта - поддержка врачей и сбор денег на покупку средств индивидуальной защиты для них.

История, озвученная популярным российским телеведущим Александром Гудковым, - это реальный монолог хирурга-азербайджанца Ульви Ахмедова, практикующего в Москве, в данный момент борющегося с коронавирусом и называющего себя, как и все медики, которые борются с COVID-19, "ковидологом".

Day.Az представляет отрывки из монолога Ульви Ахмедова, озвученного А.Гудковым:

"Когда все кончится, мы будем разделять жизнь на до и после. Я говорю про всех без исключения. Особенно про тех, кто потерял родных и близких, кто тяжело болел сам. Думаю, у тех, кто просто сидел в изоляции, - это тоже врежется в память. Это будут воспоминания, как после стихийных бедствий или терактов. У врачей тоже, но немного иначе. Мы тоже будем разделять свою жизнь на ту, что была до вируса, и ту, что после. Для нас это работа. Мы воспринимаем ее как вызов или испытание.

Я работаю смену в больнице, потом переодеваюсь и иду ночевать в гостиницу. Сейчас ни у кого из нас нет никакого разнообразия в жизни, в том, как мы проводим время: смена, сон, сон, смена.

Самое странное для меня теперь - это момент начала рабочего дня, момент входа в больницу. Вроде такое привычное место работы, столько лет сюда заходил, шел по коридорам, здоровался за руку, знаешь всех, тебе знаком каждый угол, а теперь все немного другое. Территория больницы стала каким-то анклавом внутри мирного государства, горячей точкой, где ведутся боевые действия, и я в них участвую: надеваю на себя камуфляж, выполняю боевые задачи.

Семью я не видел около месяца. У меня двое маленьких детей. Сыну - год и девять месяцев, дочке - всего лишь четыре месяца. Мы с женой решили, что сейчас так нужно - пожить не вместе. Я бы не простил себе, если бы кто-то из них заболел. Я на своем месте. Жена с детьми шлют мне видео, показывают успехи сына. У каждого каждый день новые словечки, какие-то новые навыки появляются. Конечно, я скучаю, но, знаете, эта отдаленность - тоже некое испытание. Вы можете не поверить, но я уверен, что она укрепляет отношения внутри семьи. Мне кажется, одно из самых важных, чему мы научимся во время эпидемии, - быть плечом друг для друга, быть добрее и, может быть, даже отзывчивее. Я сейчас не только про нашу семью говорю, я говорю про всех нас..."