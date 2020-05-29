https://news.day.az/society/1239359.html Завтра не рекомендуется выходить на улицу - ПРИЧИНА - ФОТО
Завтра не рекомендуется выходить на улицу - ПРИЧИНА - ФОТО
Завтра на некоторых улицах Баку будут проведены очередные масштабные работы по дезинфекции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 30 мая утром с использованием особых химических веществ в столице будут продезинфицированы порядка 300 основных улиц, проспектов и дорог.
С учетом определенной токсичности используемых веществ, в период дезинфекции населению рекомендуется не выходить на улицу без крайней необходимости.
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