Завтра не рекомендуется выходить на улицу

Завтра на некоторых улицах Баку будут проведены очередные масштабные работы по дезинфекции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 30 мая утром с использованием особых химических веществ в столице будут продезинфицированы порядка 300 основных улиц, проспектов и дорог.

С учетом определенной токсичности используемых веществ, в период дезинфекции населению рекомендуется не выходить на улицу без крайней необходимости.