https://news.day.az/society/1239370.html С 1 июня начинается электронный прием документов на конкурс по смене места работы учителей
С 1 июня начинается электронный прием документов на конкурс по смене места работы учителей
Стали известны сроки приема документов на конкурс по смене места работы учителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов.
Отмечено, что с 1 по 5 июня пройдет электронный прием документов на конкурс по смене места работы учителей. В конкурсе могут принять участие учителя, работающие по бессрочному договору в государственных общеобразовательных учреждениях.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке miq.edu.az/yerdeyishme.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре