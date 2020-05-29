Вниманию учителей, желающих сменить место работы

Министерство образования Азербайджана будет проводить прием документов в рамках конкурса по смене мест работы учителей с 1 по 5 июня.

Как сообщили Day.Az в министерстве, для участия в данном конкурсе могут обращаться учителя, работающие в государственных общеобразовательных учреждениях на основании бессрочного контракта.

Кандидаты могут пройти регистрацию для участия в конкурсе по адресу miq.edu.az/yerdeyishme.

В некоторых случаях результаты кандидата будут подсчитываться с применением определенных коэффициентов. Например, если муж или жена обратившегося является военнослужащим, либо он сам является членом семьи шехида, то баллы по диагностическому оцениванию (приему учителей на работу) будут подсчитываться с применением коэффициента х1,1. Если кандидат меняет место работы и переходит в учебное заведение по месту фактического проживания или регистрации, где дополнительно необходимо поощрение, то результаты будут подсчитываться с использованием коэффициента х1,05. Результаты кандидатов, которые отвечают двум этим требованиям, будут подсчитываться с использованием коэффициента х1,1.