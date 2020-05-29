В салоне красоты в Баку совершено убийство

На основании поступившей информации о том, что 28 мая около 13:00 жительница города Баку Нурана Гадимова (1983 г.р.) была убита ножом в салоне красоты, расположенном в поселке Рамана, сотрудники прокуратуры и полиции при участии судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, по факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы.

В результате неотложных следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры и полиции района, задержан подозреваемый в совершении преступления муж убитой Рустам Гасымов (1973 г.р.).