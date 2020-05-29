Упрощена структура заданий на выпускных экзаменах XI классов

Упрощена структура заданий по экзаменационным предметам выпускных экзаменов XI классов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в этом году количество заданий открытого типа, требующих письменного ответа, сокращено.

Количество заданий открытого типа, требующих письменного ответа, сокращено по азербайджанскому (русскому, грузинскому) языку с 10 до 4, по математике и иностранному языку - с 7 до 4, в целом - с 24 до 12.

Структура заданий по экзаменационным предметам выглядит следующим образом:

Азербайджанский (русский, грузинский) язык

- 10 заданий закрытого типа по правилам;

- 2 текста на чтение-понимание (художественной, публицистической формы) и 10 заданий по каждому тексту (всего 20 заданий): 8 закрытого типа и 2 задания открытого типа, на которые требуется письменный ответ.

Математика

- 13 задач закрытого типа;

- 8 задач открытого типа, требующих кодирования ответов;

- 4 задачи открытого типа, требующие написания подробного решения.

Иностранный язык

- 6 заданий на прослушивание-понимание текста (публицистической или диалогической формы): 5 заданий закрытого типа и 1 задание открытого типа, на который требуется письменный ответ;

- 16 заданий закрытого типа;

- 8 заданий на чтение-понимание текста; 5 заданий закрытого типа и 3 задания открытого типа, на которые требуется письменный ответ.