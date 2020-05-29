Арестованы лица, устроившие собачьи бои

Несколько дней назад в социальных сетях были распространены видеозаписи с собачьими боями, организованными неизвестными лицами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вопрос был немедленно взят под контроль министерства, проведено расследование.

Сотрудники полиции установлены личности каждого из 6 человек, запечатленных в этих видеозаписях. 4 из них - жители Баку Руфат Бадалов, Гусейн Алиев, Мурад Штаев и житель Губадлинского района Метлеб Алиев, в настоящее время проживающий в Сумгайыте. У М.Алиева был обнаружен и изъят метамфетамин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 234.4.3 (незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров) УК, решением суда в отношении Метлеба Алиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Руфат Бадалов, Гусейн Алиев и Мурад Штаев не подчинились законным требованиям сотрудников полиции, вызвавших их в полицию для получения объяснений в связи с расследованием. В их отношении составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках. По решению суда каждый из них арестован в административном порядке сроком на один месяц.

Следствие продолжается.