Стали известны структура заданий по предметам выпускных экзаменов и порядок подсчета баллов

Стали известны структура заданий по предметам выпускных экзаменов 11-го и 9-го классов и порядок подсчета баллов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, выпускные экзамены в 2020 году, проводящиеся с целью итогового оценивания (аттестации) обучающихся в общеобразовательных учреждениях по уровню полного среднего образования (XI класс), как и в 2019 году, будут проводиться по азербайджанскому (русскому, грузинскому) языку, математике и иностранным языкам. В экзаменах нет изменений в количестве заданий, как по предметам, так и в целом.

На экзамене ученикам, как и в прошлом году, будут представлены 85 заданий по азербайджанскому (русскому, грузинскому) языку, 30 - по математике, 25 - по иностранному языку.

Однако в структуре заданий по экзаменационным предметам на выпускных экзаменах в текущем году сокращено количество заданий открытого типа, требующих письменного ответа.

Количество заданий открытого типа, требующих письменного ответа, сокращено по азербайджанскому (русскому, грузинскому) языку с 10 до 4, по математике и иностранному языку - с 7 до 4, в целом - с 24 до 12.

По каждому предмету максимальный балл составляет 100. При подсчете общего балла абитуриентов, участвующих в конкурсе по специальностям вузов и средних специальных учебных заведений на базе полного среднего образования, суммируются баллы, накопленные по каждому предмету (таблица 1). Максимальный балл, который можно набрать на экзамене, составляет 300 (по 100 баллов по каждому предмету).

Таблица 1 "Порядок подсчета баллов, список экзаменационных предметов и число заданий на первом этапе выпускных экзаменов на базе полного (11 лет) среднего образования (на первом этапе приемных экзаменов в вузы и приемных экзаменах в средние специальные учебные заведения на базе полного среднего образования)":

http://dim.gov.az/.../b1b/b1beca8befab70d5759f2963c4c7ef9f.pdf

Выпускной экзамен 9-го класса

На основании временного изменения, внесенного в "Правила проведения итогового оценивания (аттестации) обучающихся в общеобразовательных учреждениях" Решением Кабинета Министров от 18 мая 2020 года, выпускные экзамены на базе общего среднего образования (IX класс) проводятся в один этап (на основании модели второго этапа выпускных экзаменов). На выпускных экзаменах учащимся предлагается 90 заданий закрытого типа - 30 заданий по языку обучения, 30 - по иностранному языку и 30 - по математике.

Порядок подсчета баллов учащихся по экзаменационным предметам указан в таблице 2. Максимальный балл, который можно набрать по каждому предмету, составляет 100.

При подсчете общего балла абитуриентов, участвующих в конкурсе по специальностям средних специальных учебных заведений на базе общего среднего образования, суммируются баллы, набранные по каждому предмету (таблица 2). Максимальный балл, который можно набрать на экзамене, составляет 300 (по 100 баллов по каждому предмету).

Таблица 2 "Порядок подсчета баллов, список экзаменационных предметов и число заданий на выпускных экзаменах на базе общего (9 лет) среднего образования (на приемных экзаменах в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования)":

http://dim.gov.az/upload/iblock/9c6/9c6ac284f7363ad780027c2b3a78d41a.pdf