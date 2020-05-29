Азербайджан продлил закрытие границ

Закрытие государственной границы Азербайджанской Республики продлено до 15 июня 2020 года.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе, в рамках мер по предотвращению распространения нового коронавируса (COVID-19) большинство стран временно закрыли свои границы и расширили международные рейсы.

После анализа ситуации в мире, связанной с пандемией COVID-19, ограничение на наземный и воздушный доступ на территорию Азербайджанской Республики, за исключением перевозки грузов и чартерных рейсов, было продлено до 15 июня 2020 года.