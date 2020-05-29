В Азербайджане обязали носить маски практически во всех общественных местах

Кабинет министров Азербайджанской Республики принял решение "О требованиях к использованию индивидуальных средств защиты дыхательных путей в условиях особого карантинного режима".

Как сообщает Day.Az, в Азербайджане ввели новые правила в связи с коронавирусом. Кабинет министров утвердил статью 25 Закона Азербайджанской Республики "О санитарно-эпидемиологической безопасности" и постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 73-1 от 28 февраля 2020 года.

Согласно решению, в целях предотвращения массового распространения на территории Азербайджанской Республики нового вида коронавирусной инфекции (COVID-19) в указанных ниже случаях следует использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (медицинские маски, тканевые маски, респиратор и т.д.) при условии соблюдения социальной дистанции (1,5-2 метра).

- в используемых для междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажироперевозок транспортных средствах (автобус, такси, метро, железная дорога и т. д.);

- на рынках, в закрытых объектах общепита, торговых объектах и объектах услуг (за исключением случаев, когда в зависимости от вида оказываемых в объектах услуг, необходимо снимать средства индивидуальной защиты);

- в предназначенных для приема и обслуживания граждан территориях в зданиях государственных органов (учреждений);

- на территории принадлежащих физическим и юридическим лицам зданий, где оказывают услуги клиентам;

- в офисах на открытом пространстве и в производственных местах;

- в закрытых помещениях, которые считаются памятниками истории и культуры, местах поклонения, научных и медицинских учреждениях, социальных, культурных и других подобных закрытых объектах;

- в очередях перед терминалами на остановках общественного транспорта, перед билетными кассами, банкоматами и платежными терминалами, объектами торговли и услуг;

- в общественных местах на открытом воздухе, где люди собираются и тесно контактируют, где невозможно соблюдать социальное расстояние между ними.

Использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей не заменяет другие меры защиты от инфекции (гигиена, социальное расстояние и т. д.).), и соблюдение этих мер должно быть продолжено.

Нарушение требований части 1 настоящего Постановления влечет ответственность, установленную Кодексом "Об административных проступках" АР.