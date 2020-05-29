В Азербайджане выявлено 230 случаев инфицирования коронавирусом, 103 вылечившихся, двое скончались

В Азербайджане выявлен 230 новых случаев заражения коронавирусом, 103 пациентов вылечились и выписаны домой, двое человек скончались.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Согласно информации, скончались двое граждан 1948 и 1950 года рождения, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

На сегодня в стране выявлено 4 989 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 3 125, скончались 58 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 806 лиц, из которых состояние 50 человек оценивается как тяжелое, 67 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 289 603 теста.