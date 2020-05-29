В Азербайджане отменены некоторые ограничения из-за коронавируса.

Как сообщает Day.Az, с 00:00 31 мая отменяется ряд ограничений в рамках карантинного режима:

- отменяется лимит на количество сотрудников в государственных структурах в Баку, Сумгайыте, Лянкяране, Гяндже и Абшеронском районе;

- по всей стране возобновляется работа моллов и крупных торговых центров (за исключением детских и развлекательных центров, кинотеаторв и объектов общепита при них)

- разрешается проводить спортивные соревнования на открытом воздухе - без зрителей

- кафе, рестораны, чайные и другие объекты общественного питания в Баку, Сумгайыте, Лянкяране, Гяндже и Абшеронском районе смогут обслуживать посетителей с 08.00 до 22.00. При этом в них запрещается подавать кальяны, собираться более 10 человек и проводить массовые мероприятия.