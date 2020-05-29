https://news.day.az/society/1239440.html Оперативный штаб при Кабмине проводит брифинг - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Оперативный штаб при Кабмине проводит брифинг - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Оперативный штаб при Кабмине проводит брифинг с участием главы пресс-службы Кабмина Ибрагима Мамедова и председателя Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамина Байрамлы.
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