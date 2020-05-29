Оперативный штаб при Кабмине проводит брифинг

Оперативный штаб при Кабмине проводит брифинг с участием главы пресс-службы Кабмина Ибрагима Мамедова и председателя Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамина Байрамлы.