В Азербайджане могут закрыть отдельные районы страны из-за коронавируса.

Об этом сказал на специальном брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, правительство страны возможно, прибегнет к селективному методу.

"Если в том или ином районе ситуация с заражениями будет ухудшаться, то этот район может быть закрыт и там будет введен режим жесткого карантина", - добавил Мамедов.

Карантин в Азербайджане был продлен - но тем не менее смягчен, отметил он.

"Это было сделано в том числе для поддержания экономической активности в стране, восстановления экономики параллельно соблюдению необходимых социальных ограничений. По его словам, следить за соблюдением ограничений будут еще жестче. Премьер-министр подписал распоряжение, регулирующее места, где ношение масок будет обязательным - при этом нарушители будут нести административную ответственность, штрафоваться. "Размер штрафов и наказаний сейчас обсуждается в Милли Меджлисе и будет объявлен в обозримом будущем. Уйти от этих штрафов не получится", - добавил Мамедов.