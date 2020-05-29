Рамин Байрамлы назвал причину увеличения числа случаев заражения коронавирусом

"С устранением ограничений растет число случаев заражения коронавирусом".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что в период карантинного режима приведены в готовность медицинские учреждения, ограничено распространение пандемии на территории страны:

"Однако после снятия ограничений случаи заражения растут, потому что наши граждане не соблюдают правила".

Председатель TƏBİB отметил, что постоянно находиться в карантинном режиме невозможно, люди должны соблюдать правила.