https://news.day.az/society/1239451.html Рамин Байрамлы назвал причину увеличения числа случаев заражения коронавирусом
Рамин Байрамлы назвал причину увеличения числа случаев заражения коронавирусом
"С устранением ограничений растет число случаев заражения коронавирусом".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Р.Байрамлы отметил, что в период карантинного режима приведены в готовность медицинские учреждения, ограничено распространение пандемии на территории страны:
"Однако после снятия ограничений случаи заражения растут, потому что наши граждане не соблюдают правила".
Председатель TƏBİB отметил, что постоянно находиться в карантинном режиме невозможно, люди должны соблюдать правила.
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