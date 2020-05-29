"Возобновление международных рейсов зависит не только от Азербайджана".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал руководитель пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

И. Мамедов сказал, что ограничение на въезд и выезд из Азербайджана продлено до 15 июня: "В случае возобновления международных рейсов, у нас должен быть механизм взаимного признания документов о тестировании на коронавирус для того, чтобы прошедший карантин в Азербайджане не прошел его повторно в Турции. Что касается возвращения в Азербайджан из других стран, это важный момент".

И.Мамедов также отметил, что 27 мая чартерным рейсом из Москвы в Азербайджан были доставлены 124 человека.