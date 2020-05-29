В Азербайджане люди этих возрастов умирают от коронавируса

Перечислены возрастные группы умерших от коронавируса в республике.

Как сообщает Day.Az, сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы сообщил, что 20 процентов умерших от коронавируса - люди в возрасте 60-69 лет:

"Это составляет 34 процента от числа умерших. В целом, 2% умерших - люди в возрасте 30-39 лет, 3%, то есть человека, люди в возрасте 40-49 лет, 13 человек, то есть 22% - в возрасте 50-59 лет, 17 человек, то есть 29% - 70-79 лет, 5 человек, то есть 9% - пациенты старше 80 лет".