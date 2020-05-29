https://news.day.az/society/1239467.html TƏBİB: Массовое заражение происходит в основном на поминках
TƏBİB: Массовое заражение происходит в основном на поминках
"К сожалению, массовые заражения происходят во время поминок".
Как передает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Р. Байрамлы сказал, что, несмотря на запрет на проведение массовых траурных церемоний, в районах это не соблюдается:
"После заражения берутся анализы, которые показывают, что массовое заражение происходит в основном во время поминок. Скопление пожилых людей, в особенности женщин в таких местах приводит к распространению инфекции. Мы призываем граждан соблюдать правила".
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