TƏBİB: Массовое заражение происходит в основном на поминках

"К сожалению, массовые заражения происходят во время поминок".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р. Байрамлы сказал, что, несмотря на запрет на проведение массовых траурных церемоний, в районах это не соблюдается:

"После заражения берутся анализы, которые показывают, что массовое заражение происходит в основном во время поминок. Скопление пожилых людей, в особенности женщин в таких местах приводит к распространению инфекции. Мы призываем граждан соблюдать правила".