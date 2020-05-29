https://news.day.az/society/1239472.html Оперштаб внес ясность в вопрос открытия спортзалов
Оперштаб внес ясность в вопрос открытия спортзалов
"Спортивные залы - закрытые помещения. В таких местах риск заражения высокий".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал руководитель пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.
По его словам, условия в спортзалах таковы, что случаи инфицирования могут увеличиться:
"Разрешено проведение спортивных соревнований в открытых местах. Но для закрытых помещений эти ограничения все еще в силе".
Руководитель пресс-службы Кабмина отметил, что открытие детсадов также пока нецелесообразно.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре