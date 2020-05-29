Оперштаб внес ясность в вопрос открытия спортзалов

"Спортивные залы - закрытые помещения. В таких местах риск заражения высокий".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал руководитель пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, условия в спортзалах таковы, что случаи инфицирования могут увеличиться:

"Разрешено проведение спортивных соревнований в открытых местах. Но для закрытых помещений эти ограничения все еще в силе".

Руководитель пресс-службы Кабмина отметил, что открытие детсадов также пока нецелесообразно.