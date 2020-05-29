TƏBİB: Среди безнадежных пациентов были выздоровевшие за счет плазмы

"Начато применение плазмы, взятой у выздоровевших от коронавируса".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Председатель правления TƏBİB отметил, что применение плазмы пациентов со средним и тяжелым состоянием дало более эффективный результат: "Среди пациентов, которые не подавали надежд, были выздоровевшие за счет плазмы. Я выражаю благодарность гражданам, которые дали нам плазму. Призываем наших выздоровевших граждан сдавать плазму".