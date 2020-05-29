Зимой может быть вторая волна коронавируса

"Во всем мире это все еще первая волна. Мы можем видеть это просто поэтапно, т.е. есть первый и второй этап".

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Р. Байрамлы отметил, что правила применяются для предотвращения увеличения числа: "В зимний сезон может быть вторая волна, это связано с мутациями. Направление мутации и наличие следующей волны остается под вопросом на сегодня".