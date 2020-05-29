Оперштаб назвал вероятность возобновления жесткого карантинного режима

"Возобновление жесткого карантинного режима в стране не предусматривается".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что на повестке дня введение строгого карантинного режима только на локальных территориях: "В то же время, если число активных зараженных будет выше 200, в конце недели и на праздниках возможно введение ограничений".