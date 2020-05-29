https://news.day.az/society/1239483.html Оперштаб назвал вероятность возобновления жесткого карантинного режима
Оперштаб назвал вероятность возобновления жесткого карантинного режима
"Возобновление жесткого карантинного режима в стране не предусматривается".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Р.Байрамлы отметил, что на повестке дня введение строгого карантинного режима только на локальных территориях: "В то же время, если число активных зараженных будет выше 200, в конце недели и на праздниках возможно введение ограничений".
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