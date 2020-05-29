Возвращение граждан из России и Турции на родину будет обеспечено

"Возвращение наших граждан из России и Турции на родину будет обеспечено. Но есть и техническая сторона вопроса".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал руководитель пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

И. Мамедов отметил, что соответствующие структуры Азербайджана и России работают над решением вопроса в связи с находящимися в Дагестане: "Есть возможность каждую неделю доставлять в Азербайджан из России, Турции, и в целом из-за рубежа, 200-500 человек, размещать их в карантинных зонах. По мере разгрузки карантинных зон из-за рубежа доставляются люди. Этот режим будет продолжаться до тех пор, пока не будут открыты границы, возобновлены полеты".