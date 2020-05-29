В Азербайджане ведутся обсуждения относительно применения паспорта «COVID 19»

На внутренних и международных рейсах взяты за основу правила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международной ассоциации воздушного транспорта, Международной организации гражданской авиации.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, Оперативный штаб полностью проанализировал эти правила: "Мы сравнили их с реалиями нашей страны. В воздушных перевозках, а также в аэропортах проделана вся работа по доведению условий до этих стандартов. В связи с этим в рамках Оперативного штаба создана специальная рабочая группа. Все рейсы будут выполняться с применением определенных специальных правил. В связи с международными рейсами было принято решение о закрытии границ до 15 июня".

Р. Байрамлы сказал, что после возобновления международных рейсов, в том числе рейсов внутри страны, их количество не будет таким же, как и раньше.

"Применение паспорта COVID-19 является международной практикой. Это означает, что в последние дни перед поездкой проводится обследование на вирус, вызывающий коронавирус, отмечается негативный результат и прилагается специальная справка о здоровье в паспорте COVID-19. Учитывается и обсуждается вероятность того, что заражение может произойти и после обследования. В ближайшие дни будет принято решение по данному вопросу. После этого мы начнем применять этот паспорт".