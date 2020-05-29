Эпидемиологическая ситуация в исправительных учреждениях стабилизировалась

Эпидемиологическая ситуация в исправительных учреждениях в связи с коронавирусом стабилизировалась.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он добавил, что вопрос восстановления на территории страны жесткого режима карантина не актуален.

"Однако, с учетом локальных показателей возможно применение карантинных мер в отдельных местах", - сказал Байрамлы.