В первый день лета ожидается 36 градусов тепла

Первого июня в Баку и на Абшеронском полуострове утром местами туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-19, днем - 25-29, в Баку ночью - 17-19, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 761 до 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 40-45 процентов.

В регионах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются грозовые дожди, местами возможен град, утром в отдельных местах туман, западный ветер.

Ночью и утром туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 17-22, днем - 31-36 тепла, в горах ночью - 8-13, днем 19-24 градуса тепла.