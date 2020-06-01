В Азербайджане ряду лиц выплатят по 525 долларов в связи с COVID-19.

Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (AMFA) запустила проект "Экономическая поддержка женщин, пострадавших от COVID-19 в Нахчыванской автономной республике".

Как передает Day.Az со ссылкой на AMFA, основной целью проекта является минимизация экономического ущерба во время COVID-19, поддержка женщин (в том числе женщин-инвалидов) в создании источников дохода и подготовке к посткоронавирусной стадии.

Женщинам, участвующим в проекте, будет предоставлено первоначальное финансирование в размере 525 долларов для старта бизнеса в Нахчыванской Автономной Республике.

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