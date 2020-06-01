Опровергнута информация о смерти сотрудника Прокуратуры города Баку от коронавируса

В некоторых СМИ распространилась ложная информация о том, что сотрудник Прокуратуры города Баку Юсиф Самандаров скончался от коронавируса (COVID-19), а также о том, что результаты тестов на коронавирус нескольких лиц, контактировавших с ним в Прокуратуре города Баку, дали положительный результат.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры, распространенная СМИ для формирования ошибочного мнения у общественности с целью создания искусственного ажиотажа информация опровергнута ввиду того, что не соответствует действительности, передает Day.Az.

Сообщается, что в рамках профилактических мер, принятых в рамках борьбы с коронавирусом, сотрудники прокуратуры прошли тестирование, случай инфицирования был выявлен лишь у одного из них. Лечение этого человека продолжается в режиме социальной изоляции.

В результате расследования было установлено, что Ю.Самандаров поступил в Клинический медицинский центр №1 с диагнозом "острая сердечная и дыхательная недостаточность" и скончался от этого заболевания 31 мая, а его тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики еще раз предупреждает СМИ о том, что в отношении СМИ, распространяющих подобную ложную информацию, будут приняты строгие меры.