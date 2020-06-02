Сотрудники Академии наук Азербайджана будут выходить на работу через день

В связи с пандемией коронавируса для сотрудников Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) введена система работы через день.

Об этом сказал во вторник Trend первый вице-президент АН, академик Иса Габиббейли, передает Day.Az.

По словам академика, если сотрудники будут выходить на работу вместе в один день, то соблюдать социальную дистанцию будет трудно: "Поэтому было принято решение, в соответствии с которым сотрудники старше 60 лет будут выходить на работу по четным дням недели - вторникам и четвергам, остальные - в нечетные дни недели. Тогда можно будет соблюдать социальную дистанцию. В случае необходимости руководство может вызвать на работу в четные дни недели сотрудников, которые выходят по нечетным дням".

Габиббейли добавил, что сотрудники будут работать по такому графику до 15 июня, то есть до окончания особого карантинного режима.