Удобрения в подарок фермерам - частный сектор поддерживает государственную политику (R)

ЗАО "Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti" инициировало новую социальную акцию по поддержке малых фермеров хлопководов. Согласно условиям акции, малые фермеры, с посевной площадью до 5 га, приобретая 200 кг (4 мешка) аммиачной селитры (азотное удобрение) по фермерским картам за счет субсидий, выданный государством, получат 50 кг (1 мешок) в подарок. Целью проведения данной акции является стимулирование использования удобрений со стороны малых аграриев хлопководов для повышения урожайности посевных площадей. Акция распространяется на фермеров, имеющих Фермерские Карты, выданные им государством. Фермеры могут приобрести удобрения в точках продажи по регионам страны предоставив удостоверение личности и фермерскую карту.

ЗАО "Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti" обращаясь ко всем фермерам напоминает, что государство предоставляет субсидии по фермерским картам только для приобретения семян, пестицидов и удобрений. Также просим фермеров не давать карты посторонним лицам, и использовать выданные государством субсидии по назначению, для приобретения семян, пестицидов и удобрений.

Напоминаем что данная компания провела подобную акцию для фермеров по гибридным семенам хлопка месяц назад . Акция называлась "Семена от Государства, Удобрения от Компании" .

Согласно условиям акции, мелкие фермеры, с посевной площадью под хлопок до 5 гектар могли приобрести 25 кг хлопковых семян за каждый гектар посева, 100% за счет государственной субсидий выданной им по фермерским картам. Фермеры так же получали 100 кг азотных удобрении в подарок от компании. Данная акция также была проведена для поддержки развития мелких фермеров-хлопководов, которые играют основную роль в развитии хлопководства страны.

ЗАО "Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti" была учреждена в 2019 году после указа Президента Ильхама Алиева о "Создании новых механизмов субсидирования в аграрном секторе", либерализировавшим рынок удобрений, семян и прочих агрохимических средств. Компания снабжает фермеров в регионах страны удобрениями, семенами и иными агрохимическими средствами. В регионах страны у компании имеется более 100 точек и мобильных групп продажи.

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