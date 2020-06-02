Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, ветер умеренный южный, передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 29-32, в Баку ночью 20-22, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 40-45 процентов.

В регионах Азербайджана третьего июня в основном без осадков, однако в некоторых северных и западных районах возможны грозы, пройдут дожди, есть вероятность выпадения града. Утром местами туман, ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха составит ночью 17-22, днем - 33-38, в горах ночью - 11-16, днем - 19-24 градуса тепла.