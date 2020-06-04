Стала известна судьба медведя в Шеки

Бурый медведь, найденный в центре Шеки 31 мая, находится под наблюдением ветеринаров.

Как передает Day.Az, медведь, который находится в Центре реабилитации дикой природы, функционирующем в Национальном парке Алтыагадж, ест нормально и поправляется.

Заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия Арзу Самедова сказала, что когда бурого медведя привезли в Центр восстановления дикой природы, его состояние было неудовлетворительным. Были обнаружены раны на голове и повреждены глаза.

По ее словам, медведя выпустят в дикую природу после полной реабилитации.

В настоящее время наряду с бурым медведем, привезенным из Шеки, два детеныша проходят реабилитацию в центре.