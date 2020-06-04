Стала известна судьба медведя в Шеки - ФОТО - ВИДЕО
Бурый медведь, найденный в центре Шеки 31 мая, находится под наблюдением ветеринаров.
Как передает Day.Az, медведь, который находится в Центре реабилитации дикой природы, функционирующем в Национальном парке Алтыагадж, ест нормально и поправляется.
Заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия Арзу Самедова сказала, что когда бурого медведя привезли в Центр восстановления дикой природы, его состояние было неудовлетворительным. Были обнаружены раны на голове и повреждены глаза.
По ее словам, медведя выпустят в дикую природу после полной реабилитации.
В настоящее время наряду с бурым медведем, привезенным из Шеки, два детеныша проходят реабилитацию в центре.
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