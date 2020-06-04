Граждане Азербайджана не смогут посещать регионы в этом сезоне

К сожалению, в этом сезоне люди не смогут поехать в регионы для отдыха. Если количество заражений будет продолжать расти таким образом, они не смогут ездить в районы и не смогут отдыхать.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Musavat.com заявил главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Джалал Исаев.

Исаев сказал, что к каждому человеку нельзя приставить полицейского или чиновника.

"Каждый должен осознавать, что нужно носить маску, мы должны продолжать делать это в течение некоторого времени. Именно за счет этих правил Китай победил коронавирус. Мы также должны сделать это на добровольной основе. Неужели нужно обязательно применять штрафы, чтобы заставить людей носить маски?"