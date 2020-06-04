Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами слабый туман, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-29, днем - 25-29, в Баку ночью - 18-20, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 45-50 процентов.

Завтра в ряде северных и западных районов страны временами ожидаются грозовые дожди, местами сильные, возможен град. Утром местами туман и усиливающийся западный ветер.

Ночью - 17-22, днем - 31-36, в горах ночью - 10-15, днем - 17-22 градуса тепла.