Абшеронская кольцевая ж/д временно приостанавливает работу

Электрички Абшеронской кольцевой железной дороги с 6 по 8 июня временно работать не будут, сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Движение электричек будет возобновлено со следующей недели, а именно с 8 июня: "Согласно решению Кабмина, электрички не будут работать в эту субботу и воскресенье, а с понедельника движение будет возобновлено по графику".

Напомним, что с 00:00 часов 6 июня по 06:00 часов 8 июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе будет ужесточен карантинный режим.