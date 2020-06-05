Обнародовано число абитуриентов, подавших заявления в вузы.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, число абитуриентов, подавших заявления, на сегодняшний день составляет 86 968.

По I-IV группам подали заявления 70 605 абитуриентов. Из них 64605 выбрали азербайджанский сектор, 6 000 - русский сектор.

По I группе подали заявления 29 950 человек (27 484 - азербайджанский сектор, 2 466 - русский сектор), по II группе - 11 521 человек (10 359 - азербайджанский сектор, 1 162 - русский сектор), по III группе - 22 026 человек (20 473 - азербайджанский сектор, 1 553 - русский сектор), по IV группе - 5 025 (4 381 - азербайджанский сектор, 644 - русский сектор).

Число прошедших регистрацию по V группе - 55 316 человек, из них 51 699 - азербайджанский сектор, 3 617 - русский сектор.

Отметим, прием документов в вузы начался 12 мая и должен был завершиться сегодня. Однако ГЭЦ продлил его до 23:59 9 июня.