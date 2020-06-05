https://news.day.az/society/1241659.html В Азербайджане сделано предупреждение о допуске на пляжи
В Азербайджане сделано предупреждение о допуске на пляжи
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило предупреждение о допуске граждан на пляжи.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе министерства.
"Несмотря на то, что пляжный сезон еще не был открыт, из-за жаркой погоды в последние дни некоторые граждане отправляются на пляжи. Гражданам, проживающим в Баку, Сумгайыте и Апшеронском районе требуется оставаться дома с 00:00 6 июня до 06:00 8 июня. Покидать место проживания для поездки на пляжи строго запрещено.
Еще раз призываем граждан строго соблюдать все решения и рекомендации Кабинета министров Азербайджанской Республики в борьбе с пандемией коронавируса".
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