В Азербайджане сделано предупреждение о допуске на пляжи

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило предупреждение о допуске граждан на пляжи.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе министерства.

"Несмотря на то, что пляжный сезон еще не был открыт, из-за жаркой погоды в последние дни некоторые граждане отправляются на пляжи. Гражданам, проживающим в Баку, Сумгайыте и Апшеронском районе требуется оставаться дома с 00:00 6 июня до 06:00 8 июня. Покидать место проживания для поездки на пляжи строго запрещено.

Еще раз призываем граждан строго соблюдать все решения и рекомендации Кабинета министров Азербайджанской Республики в борьбе с пандемией коронавируса".