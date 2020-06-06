МВД пока не зафиксировало нарушений карантина - ЗАЯВЛЕНИЕ
"С 00.00 6 июня до этого часа не зафиксированы нарушения правил ужесточенного карантинного режима".
Об этом АПА сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Эхсан Захидов, передает Day.Az.
Он отметил, что нарушений и соответственно штрафов нет.
Отметим, с сегодняшнего дня вступило в силу постановление Кабинета министров "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района". С 00:00 6 июня до 06:00 8 июня 2020 года в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе запрещается покидать места проживания, за исключением лиц, деятельность которых в сферах работ и услуг разрешена.
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